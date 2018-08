Popoli, ponti e cavalcavia in cattive condizioni: servono controlli urgenti

Interventi di verifica e manutenzione urgenti, da svolgere sui ponti di Popoli, in particolare sul Ponte Risorgimento e sul Ponte Giulio Cesare. A parlare sono i due consiglieri d'opposizione Combattelli e Lattanzio, che hanno allegato alcune foto in cui si nota lo stato di degrado avanzato in cui si trovano le infrastrutture.

Già a maggio 2017 era stata inviata una prima segnalazione per mostrare l'ammaloramento del cemento con ferri ormai scoperti. Occorrono quindi, secondo i consiglieri, prove strutturali ed uno studio di vulnerabilità sismica. Stesso discorso anche per il Ponte Zugaro, realizzato in legno e di responsabilità comunale, che necessita una manutenzione triennale.