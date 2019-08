Popoli, gravi carenze in ospedale: la denuncia dell'associazione "Contribuenti Abruzzo"

Situazione preoccupanti all'ospedale di Popoli, in particolar modo per il servizio di cardiologia, e per questo chiede un incontro immediato con le organizzazioni sindacali per porre la questione alla dirigienza sanitaria competente. A parlare è il presidente dell'associazione consumatori "Contribuenti Abruzzo" Donato Fioriti e responsabile relazioni esterne Cruc Regione Abruzzo dopo aver raccolto le segnalazioni arrivate dal personale stesso dell'ospedale e dai pazienti.

Il problema del reparto e servizio di cardiologia risalte al 1 gennaio 2015 da quanto, come previsto da atto aziendale, non esisterebbe più un'attività di cardiologia ufficiale: