Ponte Vallemare a Cepagatti con carreggiata ridotta, lettera aperta alla Provincia

Ormai da mesi il ponte Vallemare a Cepagatti ha ridotte sia la carreggiata stradale che la portata.

Per questo motivo, l'assessore comunale Camillo Sborgia ha scritto una lettera aperta al nuovo presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri.

Il ponte sul torrente Nora è in queste condizioni da più di 6 mesi.

Questo quanto scrive Sborgia nella sua missiva a Zaffiri:

«Le chiedo un suo autorevole intervento in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cepagatti presso le autorità competenti (ministero dei lavori Pubblici, Protezione Civile della Regione Abruzzo). Questa situazione di viabilità sta creando un danno economico alle attività commerciali (bar, ristoranti, opifici) e disagio ai residenti in quanto il ponte collega l’area collinare pescarese con Chieti Scalo quindi anche i mezzi pubblici hanno difficoltà a transitare quel tratto e devono utilizzare percorsi alternativi. Caro Presidente lei comprenderà che come amministratore non posso restare in silenzio e inerme e aspetto che dopo le festività natalizie si faccia una forte azione e un impegni della provincia di Pescara per risolvere in tempi ragionevoli questa problematica».