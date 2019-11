Polo Museale d'Abruzzo, la replica e le precisazioni della direttrice Arbace: "Nessun taglio al personale ed alle aperture"

Nessun taglio al personale attuato dal Polo Museale D'Abruzzo e nessuna riduzione degli orari di apertura dei siti d'interesse storico culturale del Pescarese, in particolare la Taverna Ducale di Popoli e l'Abbazia di San Clemente a Casauria. La direttrice del Polo Museale abruzzese, dottoressa Lucia Arbace, ha voluto fare alcune importanti precisazioni e rettifiche riguardanti i presunti tagli al personale e le riduzioni degli orari di visita contenuti nel decreto da lei recentemente firmato.

La direttrice spiega come l'organizzazione del personale debba seguire le direttive che arrivano dalla direzione generale del Ministero, ed a causa dei pensionamenti avuti non solo in Abruzzo ma anche nel resto d'Italia, ai quali non è ancora seguita una fase di reclutamento ed assunzione di nuovo personale, ci si è trovati a dover riorganizzare i servizi con il personale a disposizione.

Nello specifico, per i tre siti della Taverna Ducale di Popoli, dell'Abbazia di San Clemente a Casauria e l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone il personale attualmente a disposizione complessivamente è composto da:

4 persone addette alla vigilanza

3 assistenti tecnici

2 assistenti amministrativi

1 funzionario addetto alle tecnologie

1 direttore per i tre siti culturali

Di fatto, non vi è stato alcun cambiamento rispetto agli ultimi mesi, con la Taverna Ducale di Popoli che già da aprile viene aperta soltanto su richiesta in caso di eventi. Nessun cambiamento anche per gli orari di visita dell'Abbazia di San Clemente a Casauria, da sempre aperta solo la mattina dal martedì alla domenica. Durante l'estate, fra l'altro, si è tenuta una mostra di rilievo internazionale nell'Abbazia di Sulmona con un servizio straordinario che ha permesso l'apertura anche il sabato e la domenica con orario prolungato.