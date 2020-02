Poliziotto preso a pugni in Prefettura, il sindacato Fsp chiede azioni per la tutela degli agenti

«Ancora un’aggressione al personale in divisa! Nell’esprimere solidarietà al collega aggredito e ferito per aver fatto il proprio dovere, sollecitiamo ancora una volta la necessità di tutelare il personale addetto alla sicurezza dei cittadini».

A dirlo è il sindacato Fsp Polizia di Stato di Pescara in merito al grave episodio che si è verificato nella Prefettura ieri pomeriggio, giovedì 20 febbraio.

In particolare, un uomo di 62 anni, ha aggredito, colpendolo con un pugno, il poliziotto di guardia. L'agente ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale dove è stato giudicato guaribile in 21 giorni per le lesioni subite al volto e al collo.

«Quanto accaduto desta certamente un sentimento di profonda amarezza in tutti i colleghi, si legge nella nota del sindacato, «infatti, nel pieno rispetto delle disposizioni che disciplinano le procedure del servizio di vigilanza, come emerge peraltro dalle numerosissime testimonianze dei cittadini che hanno assistito attoniti all'episodio, il collega aveva solo cercato di identificare l'uomo invitandolo a consegnare un documento e ritirare il pass. Pur sottolineando la grande professionalità del collega, che ha operato in sicurezza e con efficacia e che non ha reagito alla violenza, riuscendo comunque a bloccare l'aggressore, non possiamo non esprimere preoccupazione per il fatto che ancora una volta la nostra uniforme si segnala come obiettivo di frustrazioni ed azioni criminali! Oggi, come avevamo fatto poco tempo fa dopo l'aggressione subita dal collega preposto alla vigilanza dell'ospedale, o dopo gli episodi in danno dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e delle Volanti, nell'esprimere la nostra solidarietà e l'augurio di pronta guarigione al collega, auspichiamo la collaborazione di tutti - istituzioni, autorità giudiziaria, colleghi e/o addetti ai lavori e stampa - per migliorare le condizioni degli operatori preposti alla sicurezza dei cittadini. Per fare ciò, oltre a continuare a segnalare la necessità di una profonda razionalizzazione globale dell'apparato della sicurezza anche a livello locale, è opportuna che ognuno, per quanto di propria competenza, si adoperi ai vari livelli anche attraverso un’opera di sensibilizzazione».