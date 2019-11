Poliziotti uccisi a Trieste, fiaccolata del sindacato Sap a Pescara

Dopo la fiaccolata del 16 ottobre scorso, Pescara torna a ricordare i due poliziotti Rotta e Demenego uccisi a Trieste durante una sparatoria all'interno della questura. Il sindacato Sap di polizia , infatti, ha organizzato per lunedì 4 novembre una fiaccolata per ricordare gli agenti.

Appuntamento dalle 19 in piazza della Repubblica, con il corteo che percorrerà corso Umberto per terminare in piazza Primo Maggio. La fiaccolata è patrocinata dall'amministrazione comunale, come spiegano gli organizzatori:

"Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le persone vicine alle professioni di aiuto, gli appartenenti alle forze dell'ordine liberi dal servizio, giovani e scolaresche senza bandiere, senza appartenenze politiche"

La prima fiaccolata, lo ricordiamo, si era tenuta davanti alla questura ed avevano partecipato, fra gli altri, il sindaco Masci ed il prefetto Basilicata.