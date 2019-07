Polizia municipale assente alla Commissione Sicurezza, Maggitti: "Non abbiamo disertato la riunione"

"Non abbiamo assolutamente disertato la riunione della Commissione Sicurezza convocata in Comune".

Replica così il comandante della polizia municipale, Carlo Maggitti, alle accuse mosse dal presidente della Commissione consiliare Armando Foschi che accusava il corpo di aver disertato il vertice.

Questo quanto sostenuto dal consigliere comunale della Lega:

“I vertici della polizia municipale di Pescara disertano la riunione con la Commissione Sicurezza del territorio e Lotta al degrado convocata per verificare l’operatività della squadra speciale Giona: il Comandante Maggitti impegnato in una relazione per il sindaco Masci; il responsabile del gruppo Giona, nonché vicecomandante vicario, maggiore Palestini impegnato nella riunione per le celebrazioni di Sant’Andrea, nonostante mi avesse chiesto personalmente di spostare la data dell’incontro a questa mattina. Ne prendiamo atto e vogliamo dare un’interpretazione positiva all’assenza, ovvero che il Gruppo Giona è funzionante, non ha problematiche operative, e quindi sarà pronto a ottemperare a tutte le richieste che, da questo momento, inoltreremo per notificare le sacche di disagio o di pericolo esistenti a Pescara".

Non si fa attendere la replica di Maggitti:

"Avevamo avvisato per tempo, sia io che il maggiore Palestini, non avremmo potuto partecipare alla rinuone della Commissione Sicurezza con una Pec inviata al consigliere Foschi alle ore 8:30 di mattina per spiegare i motivi per i quali né io né il maggiore Palestini avremmo potuto essere presenti. Io sono stato impergnato, purtroppo, nella stesura della dettagliata relazione chiesta dal sindaco Masci in relazione a quanto accaduto dopo la diffusione del video dello stesso Foschi che ha messo in cattiva luce l'intero Corpo della polizia municipale. Oggettivamente non potevo essere presente. Lo stesso vale per il maggiore Palestini che è uomo delle istituzioni come me ed era impegnato in Prefettura nella Commissione provinciale per il Pubblico Spettacolo per la festa di Sant'Andrea". Siamo stati convocati per il gruppo Giona per il quale siamo stati premiati e quando siamo chiamati a parlare di nostri settori siamo assolutamenti interessati. Quindi nessun tipo di diserzione ma tutto giustificato da impegni, a partire dalla relazione dettagliata fornita al sindaco".