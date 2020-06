La richiesta del sindacato di polizia Fsp dopo l'aggressione all'agente: "Dotare i poliziotti di Taser"

Maggiori tutele e garanzie per gli agenti di polizia in servizio, vittime sempre più spesso di aggressioni violente. A chiederle la segreteria provinciale del sindacato di polizia Fsp che commenta il grave episodio avvenuto qualche sera fa quando un agente è stato aggredito e ferito a Pescara da un marocchino appena scarcerato e destinatario di decreto d'espulsione, durante un semplice controllo.

Il sindacato evidenzia che il marocchino è stato rilasciato e sottoposto ad obbligo di firma, mentre il collega dovrà patire per parecchio tempo le lesioni riportate:

In questo momento storico, in cui più che mai gli appartenenti alle forze dell’ordine appaiono esposti alla violenza, riteniamo che si debba parlare di incrementare forme e modi di salvaguardia dell’integrità fisica e professionale – ad esempio dotando il personale del Taser o stabilendo protocolli operativi certi - e non certamente di depotenziare i pochi strumenti normativi di tutela che ci riguardano