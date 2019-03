Il poliambulatorio gratuito Asso Onlus di San Donato in diretta su Rai 3 ad Agorà [FOTO]

Il poliambulatorio gratuito di San Donato a Pescara gestito dall'associazione Asso Onlus è stato protagonista questa mattina, venerdì 8 marzo, in diretta televisiva su Rai 3 nel corso del programma "Agorà" condotto da Serena Bortone.

L'inviato del programma di Rai 3, Domenico Marocchino, si è collegato in diretta dall'interno della struttura sanitaria per raccontare l'attività offerta dall'associazione guidata da Luciano Fattori.

Alcuni dei medici che prestano gratuitamente la loro attività hanno raccontato quali siano le prestazioni offerte e la tipologia delle persone, anziani, persone in difficoltà economica e disabili, che si rivolgono al poliambulatorio.

Tra i medici intervenuti anche il cardiologo Gerardo Rasetti, l'ortopedico Tonino Natarelli, il geriatria Fernando Guarino e lo pneumologo Alessandro Credendino.