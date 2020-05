Plasma iperimmune, Avis Pescara: “Non creare aspettative”

L’Avis di Pescara si esprime sull’utilizzo del “plasma iperimmune” contro il Covid-19. Queste le dichiarazioni del presidente Vincenzo Lattuchella:

“Riceviamo quotidianamente richieste di chiarimento in merito a questa vicenda. È doveroso precisare che, ad oggi, non c’è nulla di certo. Allo stesso tempo, però, si sta sempre più capendo che il plasma iperimmune potrebbe essere una terapia efficace per il contrasto al coronavirus. Già in altri casi si utilizza il plasma come terapia funzionante, ad esempio per le immunoglobuline antitetaniche. Ora però è necessario non creare aspettative e attendere che si sperimenti questa nuova soluzione”.