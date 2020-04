Pizze e bignè in dono all'ospedale con il contributo della Croce Rossa di Spoltore

250 pizze al piatto e 50 kg di bignè sono stati dati in dono, questa mattina, al personale medico e paramedico di tutti i reparti del'ospedale con il contributo della Croce Rossa di Spoltore.

L'iniziativa si deve al titolare de "Il Barone del Caffè" di via Enzo Ferrari ed è stata appoggiata dal capogruppo comunale dell'Udc Massimiliano Pignoli, dall'assessore Nicla Di Nisio e dal consigliere comunale Berardino Fiorilli, che hanno gestito la consegna dei generi alimentari.

“Un piccolo pensiero - ha dichiarato l’assessore Di Nisio - come gesto di gratitudine per quanto, ogni giorno e per molte ore al giorno, fanno per la collettività, mettendo a rischio la loro stessa salute. La professionalità, l’altruismo, il senso del dovere che quotidianamente questo personale mostra a tutti noi cittadini e istituzioni non lo dimenticheremo mai".