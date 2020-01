Più telecamere nelle strade e un nuovo parcheggio in contrada Villa Cipressi a Città Sant'Angelo

Un nuovo parcheggio nella contrada di Villa Cipressi e un maggior numero di telecamere nelle strade di Città Sant'Angelo.

I due interventi saranno realizzati grazie ad altrettanti finanziamenti rispettivamente di 45mila e 20mila euro.

Come fanno sapere dal Comune, i fondi sono arrivati grazie all’emendamento voluto dal consigliere regionale Guerino Testa, permetteranno la realizzazione di posti auto in via del Cimitero.

Il parcheggio consentirà il decongestionamento di una via importante della contrada di Villa Cipressi, permettendo una maggiore fluidità del traffico veicolare. Via del Cimitero è un’arteria molto stretta ma che vede la presenza di numerose abitazioni. Il parcheggio, inoltre, sarà fornito di una rampa di scale che collegherà via del Cimitero alla strada provinciale, consentendo l’accesso immediato dal posto auto alla strada.

Altri 20mila euro, invece, sono stati erogati a favore del Comune di Città Sant’Angelo, grazie al Gruppo Lega regionale, per l’ampliamento delle telecamere presenti sul territorio comunale per incrementare la sicurezza dei cittadini.