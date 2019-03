La Fiab Pescarabici: "Tornerà la pista ciclabile in via Firenze?"

"Via Firenze a Pescara: torna la pista o la si cancella definitivamente?".

È quello che si chiede la Fiab-Pescarabici dopo il lavori di rifacimento dell'asfalto eseguito nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale.

Come ricorda l'associazione di ciclisti il caso più noto è via Regina Margherita: «Pista ciclabile continuamente invasa dalle automobili spinte fuori corsia da altre auto a caccia di parcheggio, disponibile solo in doppia fila. Ma poi come non ricordare la vecchia pista lato nord di viale Pindaro, sul marciapiede e occupata dai tavolini dei bar, o quella lato sud di via De Gasperi, giusto per andare “un attimo” al fruttivendolo o alla Asl di via Rieti. È sufficiente rimediare con un cordolo? Decisamente no!».

Questo quanto si chiede Fiab-Pescarabici in merito a via Firenze:

«Dopo l'asfalto sarà la volta della segnaletica. Che ne sarà della pista ciclabile presente secondo la segnaletica verticale, ma inesistente secondo quella orizzontale? Il caso è particolarmente interessante: proprio in questi giorni sono in corso le audizioni alla commissione trasporti del Senato dove Fiab è presente con un corposo documento con una serie di proposte, tra cui il controsenso ciclabile (non contromano). Bene, via Firenze potrebbe benissimo fare al caso, avendo le caratteristiche utili per adottare quel provvedimento. Comunque, in un senso o nell’altro, stiamo a vedere cosa accadrà, anche se noi non possiamo che chiedere che la mobilità ciclistica venga in ogni caso considerata e garantita. Prima la sicurezza, please».