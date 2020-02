Avviati i lavori per la pista ciclabile in via Alento a Pescara [FOTO]

Da alcuni giorni sono stati avviati i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile in via Alento a Pescara.

Il cantiere è stato aperto nel tratto compreso tra il sottopassaggio ferroviario e via San Donato.

Per consentire il regolare svolgimento delle attività è stata emanata un'ordinanza che impone, fino al 19 maggio, quanto segue:

divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, e restringimento della carreggiata lungo il lato nord del tratto di via Alento compreso tra via San Donato e l’imbocco di via Misticoni, passando sulla corsia lato nord della rotatoria di collegamento tra via Alento e via G. Da Fiore/via A. Lo Feudo, nonché in via S. Francesco d’Assisi, nel tratto compreso tra via G. Da Fiore e l’innesto con l’esistente pista ciclabile di via G. Misticoni.