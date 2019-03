Pescara, nuova vita per la pista ciclabile lungo la riviera nord: al via i lavori

Al via la riqualificazione della pista ciclabile lungo la riviera nord, nel tratto fra la Madonnina e la Nave di Cascella. Lo hanno fatto sapere gli assessori Presutti e Natarelli, sottolineando come questi lavori, attesi da tempo dai cittadini, siano fondamentali per garantire maggiore sicurezza e fruibilità al tracciato:

I lavori sono partiti, prevedono la scarifica dell’asfalto e il rifacimento del tappetino in altro colore, stretti i tempi di lavorazione che si assestano a circa 20 giorni e sono ricompresi in un appalto di più lavori. A seguire partirà la realizzazione della pista ciclabile lungo viale Pepe nel tratto fra via Marconi e via D’Avalos, che collegherà il percorso della riviera sud all’entroterra cittadino e verrà realizzata ex novo, uno snodo importante che attraversa la città in continuità da Montesilvano a Francavilla e collega l’Università a questo percorso sostenibile

I lavori partiti oggi sulla riviera serviranno anche a realizzare un tracciato per le linee di connessione del wifi rivierasco, previste dal progetto della Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in modo da renderlo funzionale e operativo già dalla prossima estate