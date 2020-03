Piove dentro la stazione... e spuntano i secchi per raccogliere l'acqua [FOTO]

Piove dentro la stazione principale della nostra città. La segnalazione giunge in redazione da un nostro lettore, che - fotografie alla mano - ci dimostra come l'abbondante pioggia della giornata odierna abbia creato problemi anche nello scalo ferroviario che sorge alle spalle di via Ferrari.

In queste situazioni ci si arrangia come meglio si può e, nello specifico, alla stazione di Pescara Centrale qualcuno ha pensato bene di posizionare una serie di piccoli secchi per raccogliere l'acqua piovana. Non prima, ovviamente, di aver segnalato il pericolo agli utenti con un apposito cartello, posizionato nei pressi di una delle macchinette che servono per obliterare i biglietti.

