Pino tagliato in viale Regina Margherita, la replica dell'assessore: "Il Comune non c'entra"

Il Comune non ha disposto il taglio del pino storico di viale Regina Margherita. Lo ha fatto sapere l'assessore Marchegiani, replicando alle dichiarazioni fatte dalle associazioni ambientaliste che ieri avevano duramente attaccato l'amministrazione comunale per l'abbattimento della pianta.

L'assessore ha specificato che il taglio è stato eseguito dai Vigili del Fuoco, a cui ora l'amministrazione comunale chiederà spiegazioni, aggiungendo che le associazioni ambientaliste hanno un canale di comunicazione dedicato che devono utilizzare invece di inviare note sommarie alla stampa:

Resta l’amarezza delle accuse lanciate a vuoto all’unica Amministrazione che ha fatto manutenzione sul verde, commissionato studi per la valutazione di stabilità di migliaia di unità e che amplieremo a tutti gli alberi cittadini e ha disposto anche la ripiantumazione non solo degli alberi pericolosi rimossi, ma anche quelli che mai nessuno negli anni ha ripiantato. Un’azione, avviata già per circa 500 esemplari, fra alberi tagliati e nuove messe a dimora, a cui si sono aggiunti gli altri 3.000 esemplari del progetto Mosaico Verde, concertato con Legambiente e l’associazione Azzero H2O, di cui lunedì scorso è iniziata la ripiantumazione: 1.000 saranno posti nella Riserva dannunziana (dove le operazioni sono partite), 1.500 nei parchi e 500 nei viali cittadini.