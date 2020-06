"Nuova minaccia per la pineta di Santa Filomena", Italia Nostra lancia l'allarme. La sezione cittadina dell'associazione, infatti, interviene sulla progettazione di un importante polmone verde tra Pescara e Montesilvano.

Un'osservazione al Masterplan “Porta Nord” propone che tra la pineta e le costruzioni retrostanti si realizzi una strada percorribile alle auto, in un punto "dove non vi è lo spazio neppure per un senso unico", sottolinea Italia Nostra:

"Ne deriverebbe un'ecatombe di pini parte della riserva naturale di Santa Filomena; si propone addirittura la soppressione del bosco tra via Marinelli e via L’Aquila. Un vero e proprio disboscamento per realizzare una strada veicolare, dove il piano regolatore vigente prevede invece aree vincolate a verde. Una scelta del genere sarebbe contro ogni buona pratica di sostenibilità ambientale".

Italia Nostra ha presentato il suo “contributo per il Masterplan Porta Nord” in cui si diffida il Comune ad accogliere "qualsiasi proposta che possa arrecare danni al verde esistente (peraltro, in questo caso, in ambito tutelato)".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto, per l'associazione, “dovrebbe mirare, con maggiore convinzione, all’individuazione di un sistema di interventi articolato, diffuso e continuo” e avere chiara “l’importanza dell’individuazione delle emergenze naturalistiche che si esprimono nella presenza di alberi e macchie di vegetazione spontanea da salvaguardare, ripristinare e connettere, di spazi aperti e percorsi storicamente utilizzati dalla comunità locale”.