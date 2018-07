Pineta Dannunziana: partiti i lavori di restyling

Nuovo volto e nuova accoglienza per la Pineta Dannunziana di Pescara. Sono infatti partiti i lavori per il progetto “Greenways dannunziane” che prevedono un restyling completo ed una riqualificazione di tutta la Riserva Naturale. Saranno completatiin autunno per un costo di 315 mila euro.

Presenti per un sopralluogo sul posto, fra gli altri, il sindaco Alessandrini, il vicesindaco Blasioli, l'assessore Marchegiani. Il primo cittadino ha spiegato che la Riserva sarà più fruibile per i cittadini con maggiori zone aperte al pubblico:

"Conoscerla meglio significa farsi parte di una maggiore tutela del suo patrimonio verde. Un cammino in tal senso è già iniziato, perché la Riserva ha un centro visite e all’attivo un progetto ancora in corso affidato alle cooperative Il Bosso e Majambiente che nei mesi scorsi hanno portato avanti con grande competenza ed entusiasmo, un’intensa attività di conoscenza e laboratori di educazione ambientale con tutte le scuole cittadine, attività che vanno avanti anche d’estate, come attesta il calendario di seguito”

Il vicesindaco Blasioli è entrato invece nel dettaglio degli interventi:

"Cominceremo però dalla manutenzione di tutta la rete idrica della Riserva, nei comparti 2, 3 e 4, cioè i comparti oggetto dei lavori. Chiuse da qualche mese l’Aca ci ha riconsegnato l’intera rete idrica, per cui sarà il Comune ad effettuare la manutenzione di oltre un chilometro di rete e proprio per tutelare l’assetto della Riserva, cercheremo di effettuare questi lavori con degli “spingitubi”, quindi evitando il più possibile di scavare. Terminato questo lavoro la Asl e l’Aca valuteranno la qualità dell’acqua e i fruitori abituali del parco, che sono oltre un migliaio a settimana, fra chi fa sport e i bambini, potranno bere nuovamente all’interno della Riserva. Ci tengo inoltre a sottolineare altri importanti lavori: verrà sistemato il ponticello di legno sopra il canale del comparto 2, è un struttura che è nel cuore di tutti i pescaresi, dove anch’io da bambino giocavo ed è interdetto da qualche mese, verrà risistemato, come pure i giochi presenti nel parco, così i servizi igienici a cui verranno cambiati i sanitari e ritinteggiati, ma soprattutto nell’ottica di una maggiore fruibilità e conoscenza della riserva, saranno realizzati percorsi sensoriali per non vedenti e non udenti, oltre all’utilizzo di 4 auto elettriche che saranno prelevabili all’Aurum e a cui saranno dedicati percorsi particolari per consentire l’ingresso in riserva anche dei disabili”.

Il progettista Pandolfi ha infine aggiunto: