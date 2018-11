Pineta Dannunziana, controlli sugli alberi: soprallugo del sindaco

Proseguono senza sosta ed andranno avanti ancora per diversi giorni le perizie degli agronomi per verificare la staticità degli alberi nella Pineta Dannunziana. Oggi c'è stato un sopralluogo del sindaco Alessandrini, assieme all'assessore Marchegiani e al

responsabile del servizio Verde Mario Caudullo e il tecnico Rocco Sgherzi fra i professionisti incaricati dal comune per visionare i comparti.

L'assessore ha sottolineato come sono ancora in corso i lavori dei tecnici e quando saranno terminati sarà possibile fare un quadro preciso della situazione, per verificare l'esecuzione di eventuali provvedimenti e restrizioni della riserva naturale, in modo da poter riaprire al pubblico in totale sicurezza.