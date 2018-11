Pineta Dannunziana: approvato il Piano di Assetto Naturalistico

È stato approvato all'unanimità dal consiglio comunale il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Dannunziana di Pescara. Lo hanno fatto sapere il sindaco Alessandrini e l'assessore Marchegiani, che esprimono grande soddisfazione per il documento che, di fatto, è un vero e proprio Piano Regolatore Generale della pineta, il "polmone verde" di Pescara.

Ora inizierà il periodo di 60 giorni per le osservazioni, a cui seguiranno le controdeduzioni degli uffici regionali competenti. Il sindaco ALessandrini ha ricordato che l'approvazione del Piano era uno dei punto cardine del suo programma amministrativo, mentre l'assessore Marchegiani ha parlato di una giornata attesa da 18 anni:

"Si completa un cammino che ha una grande importanza, perché nasce un Piano di tutela le cui prescrizioni sono al di sopra del Prg comunale ed extra comunale, ma che consente anche la fruibilità di una riserva unica in Italia, per essere ricompresa dentro la città. A tal fine abbiamo lavorato per mantenere gli equilibri ideali per attuare tale convivenza, contemperando l’esigenza della comunità di fruire delle aree, con la necessità di conservare il verde, il tutto puntando a una maggiore conoscenza della Riserva e ad una frequentazione consapevole della stessa.

Siamo ora pronti a cominciare il cammino di attuazione del PAN, continuando le azioni di tutela che ci vedono già alle prese con gli studi sulla stabilità degli esemplari, con i Visual Tree Assesstment affidati a Rocco Sgherzi, fra i maggiori professionisti italiani del settore che sta visionando i comparti per vagliare se ci sono alberi pericolosi da sostituire e ci sarà di supporto per la ripiantumazione di almeno 2.000 nuovi esemplari che abbiamo deciso di destinare lì. E’ in corso anche il monitoraggio faunistico e floristico dei comparti che sta svolgendo l’associazione Ambiente e vita e che sta rivelando sia la vitalità che elementi sorprendenti in entrambe le dimensioni di cui a brevissimo comunicheremo gli esiti, motivati da questo traguardo”