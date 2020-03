Pignoli: "Non ci sono problemi di alcun genere per fare la spesa"

Massimiliano Pignoli, capogruppo comunale dell'Udc, si è recato stamattina nel Carrefour di via Misticoni per verificare la situazione dopo ciò che è successo ieri sera, quando il supermercato è stato preso d'assalto dai cittadini.

Pignoli era accompagnato dall'assessore al disagio sociale, Nicoletta Di Nisio. Entrambi hanno rassicurato sul fatto che non ci sono problemi di approvvigionamento:

"Con questi supermercati aperti h24 - ha detto Pignoli - non c'è bisogno di accalcarsi o affannarsi, sapendo che non ci sono problemi di alcun genere per fare la spesa, considerando che la merce è disponibile regolarmente e dovunque. La raccomandazione è invece quella di recarsi a fare la spesa una persona per famiglia, senza andare tutti a fare compere, e mantenere le distanze di sicurezza, lavandosi spesso le mani. Se riusciremo a mantenere e seguire queste semplici raccomandazioni, potremo uscire prima da questa situazione".

Il capogruppo Pignoli ha poi aggiunto:

"Chiediamo alle persone di restare a casa perché il virus si trasmette velocemente, e dunque restando a casa si può evitare di essere infettati. È importante dunque ascoltatre i consigli dei medici e degli infettivologi, e seguire tutte le prescrizioni perché in questo modo si può far si che questa emergenza possa durare, come ci auguriamo, il meno possibile. Siamo abruzzesi, persone forti e tenaci, per cui non dobbiamo farci abbattere".