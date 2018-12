Tutta Cappelle sul Tavo per l'ultimo saluto a Pietro Rapini [FOTO]

Una folla immensa e tanta commozione oggi pomeriggio, mercoledì 12 dicembre, a Cappelle sul Tavo per i funerali di Pietro Rapini, lo studente universitario di 23 anni del Politecnico improvvisamente morto domenica scorsa a Milano.

Tutta la comunità di Cappelle si è stretta intorno alla famiglia del giovane che ha lasciato un vuoto incolmabile per dargli l'ultimo saluto.

Le esequie sono state celebrate nella chiesa della Beata Vergine Lauretana alle ore 15 dal parroco polacco don Cristoforo.

Visto che l'improvvisa scomparsa del giovane studente ha scosso profondamente tutta la comunità di Cappelle sul Tavo, oggi la sindaca Maria Felicia Maiorano Picone aveva firmato l'ordinanza per il lutto cittadino.

Pietro studiava Ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. L'incidente è avvenuto proprio nel capoluogo meneghino, alle prime ore del mattino di domenica 9 dicembre, sul Cavalcavia delle Milizie che collega viale Cassala a via Troya. Il giovane è stato immediatamente portato in codice rosso all'ospedale San Carlo, ma è deceduto poco tempo dopo. La polizia locale sta adesso indagando per capire cosa possa aver provocato il sinistro mortale.