Il chirurgo plastico pescarese Pietro Gentile entra nella prestigiosa Top Italian Scientist List

Importante e prestigioso risultato per il professor Pietro Gentile, ricercatore e docente di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Università Tor Vergata di Roma di origini pescaresi, che è entrato a far parte della Top Italian Scientist List. Si tratta di una speciale ed importante classifica in cui vengono censiti gli scienziati italiani di maggior impatto, misurato con un valore che indica la produttività e l'impatto della produzione scientifica del ricercatore.

Il professor Gentile è anche il primo chirurgo plastico ad entrare nella graduatoria, in cui sono presenti soprattutto fisici nucleari e immunologi. Pioniere nell'ambito della chirurgia ricostruttiva, ha dedicato gran parte delle sue ricerche all'utilizzo del tessuto adiposo nel seno e nel volto, ed allo sviluppo di procedure autologhe come il Plasma Ricco di Piastrine (Prp) che permette una sensibile stimolazione della rigenerazione dei tessuti.

Gentile era già stato indicato al primo posto della classifica Expertscape ed al sesto posto in Europa come primo italiano.