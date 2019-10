Il pescarese Pietro Gentile primo chirurgo plastico in Italia e sesto in Europa: la classifica Expertscape

Grande soddisfazione per il professor Pietro Gentile, chirurgo plastico pescarese e romano d'adozione, che risulta al primo posto in Italia (e il sesto in Europa come primo italiano) nella classifica Expertscape.

A stilare la graduatoria è stata l'agenzia di ranking americana che individua i maggiori esperti internazionali in campo scientifico sanitario e che ha recentemente reso pubbliche le proprie classifiche annuali.

Le graduatorie, come riferisce l'Adn Kronos, identificano le personalità più influenti nelle diverse branche della medicina in base al numero e alla qualità delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi dieci anni.

Gentile, ricercatore e docente di Chirurgia plastica e ricostruttiva all'università Tor Vergata di Roma, già noto a livello internazionale per le sue prestigiose pubblicazioni scientifiche nell'ambito della Chirurgia plastica e pioniere delle metodiche di utilizzo del tessuto adiposo come Lipofilling nel seno e nel volto, oltreché per lo sviluppo di procedure autologhe rigenerative nella ricrescita dei capelli, risulta al primo posto della graduatoria italiana per la chirurgia plastica, nonché al sesto posto assoluto della graduatoria europea, ma primo tra gli italiani.