Gelatiere di Pescara inventa il gusto al mostacciolo

Il gelatiere pescarese Pietro D’Agostino, proprietario della gelateria Bibò, ha inventato il gusto al mostacciolo, dolce tipico di Rivisondoli.

Il nuovo tipo di gelato è comparso per la prima volta al Sigep di Rimini, piazzandosi al 6° posto nella gara “1000 Idee”. Spiega D’Agostino:

“Ho la fortuna di assaporare i mostaccioli di Rivisondoli quando mi reco con la mia famiglia in quest’angolo di paradiso per soggiorni di piacere. L’idea del gelato 'Il mostacciolo di Rivisondoli' nasce dall’insieme di precise caratteristiche organolettiche: la pervasività del cioccolato fondente unita alla morbidezza della mandorla incontra l’aromatizzazione pungente della cannella per donarci un gusto unico. Desidero ringraziare le sorelle della pasticceria locale Il Fornaretto per il prezioso contributo offerto affinché questo progetto diventasse realtà”.