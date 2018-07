Piero Pelù esalta il fiume Tirino: "Un’oasi di natura, bellezza e pace"

Il leader dei Litfiba, Piero Pelù, ha regalato un mega spot gratuito all'Abruzzo, e in particolare alla provincia di Pescara, pubblicando oggi sulla sua pagina Facebook un selfie a corredo di questo post:

"Il fiume Tirino in Abruzzo, tra L’Aquila e Popoli, crea un’oasi di natura, bellezza e pace unici al mondo. Venire per crederci!".

Il cantante si trova in zona perchè questa sera terrà a Francavilla al Mare un concerto in occasione del Blubar Festival. Si tratta di una delle pochissime date del "Warm Up Tour". Ieri, invece, Pelù ha fatto un giro in canoa con i ragazzi della cooperativa "Il Bosso", ai quali ha poi autografato una maglietta.