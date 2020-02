Piero Mazzocchetti ospite d'onore della seconda edizione di ‘Flambando Cantando’ dell'Alberghiero De Cecco

Ospite d'onore per l'Alberghiero De Cecco di Pescara in occasione della seconda edizione del concorso ‘Flambando Cantando’, che ha visto la presenza del cantante Piero Mazzocchetti. L'iniziativa, ha visto la vittoria di Lorenzo Di Giovanni per la sezione cantanti e la squadra composta da Federica Epifano, John Ayala e Marco Ruggieri, per la sezione Sala-Cucina Flambè che nhanno presentato il gustoso ed esotico piatto ‘Cremoso esotico con biscotto morbido speziato su guazzetto di frutta’

La dirigente scolastica Di Pietro ha sottolineato come l'istituto alberghiero sia sempre alla ricerca di nuovi stimoli, nuove collaborazioni e nuove sperimentazioni e il concorso rappresenta proprio questo, l'unione fra cucina e canto, per un percorso virtuoso che stimola i sensi e le abilità e talenti artistici dei ragazzi:

La giornata si è aperta con la visita del maestro Piero Mazzocchetti ai laboratori dell’officina del gusto per ‘Canticchiando in cucina’. Alle 11 ha preso il via la gara, alla presenza, in platea, tra gli altri degli assessori alla Cultura Maria Rita Paoni Saccone e alla pubblica istruzione Adelchi Sulpizio, mentre in giuria oltre a Mazzocchetti erano presenti Antonio Di Giosafat, il maestro Gianfranco Onesti, il medico e baritono per passione Mariusz Szimanski, il chirurgo pediatra e cantante Antonello Persico, Alvaro Fantini, presidente dell’Associazione Maitre Italiani Yuri Naccarella.

La Di Pietro ha aggiunto:

E per il secondo anno consecutivo dal Presidente Mazzocchetti è arrivata la sorpresa riservata ai 2 studentesse della

sezione Cantanti, Adriana Wilkiel e Marica Verzulli che, dopo l’esibizione sono state convocate dalla Crossover Academy per un provino e per costruire un percorso professionale nella musica.

“Quella odierna –

ha concluso la dirigente Di Pietro – segna la seconda tappa di una manifestazione che ha riscosso

grande entusiasmo tra i nostri ragazzi, a dimostrazione di come la nostra scuola riesca a esprimere

in mille modi diversi la creatività dei giovani, e a brevissimo rinnoveremo la nostra partnership non

solo con il maestro Mazzocchetti, ma anche con l’amico Antonello Persico”.