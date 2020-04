VIDEO | Piero Mazzocchetti augura buona Pasqua cantando "È la mia vita", successo di Al Bano

Bellissima interpretazione vocale di Piero Mazzocchetti, che oggi, in occasione del Venerdì Santo, ha voluto augurare buona Pasqua ai suoi fans cantando "È la mia vita", successo di Al Bano del 1996 che andò anche in gara al Festival di Sanremo. Qui di seguito il testo del messaggio pubblicato dal tenore di Montesilvano, che in questi giorni di quarantena sta spesso allietando i propri followers con l'interpretazione di grandi classici del passato:

"Nell’augurarvi buona Pasqua vi faccio ascoltare un brano meraviglioso che a me emoziona particolarmente e spero faccia lo stesso effetto anche a voi. Grazie per l’affetto che mi dimostrate, ancor di più in questo periodo così difficile. Ma non molliamo... Auguri di cuore!".

Il risultato è stato a dir poco straordinario: il video, postato su Facebook, ha riscosso molto successo con decine di commenti positivi. Difficile stupirsene, d'altronde, visto che Mazzocchetti, accompagnato soltanto dal pianoforte, ha offerto una performance perfetta.