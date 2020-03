Piero Delle Monache debutta come cantante con "Il ballo della mascherina". Il sassofonista pescarese ha infatti inciso questo brano, scritto con due musicisti di Jovanotti: il chitarrista Riccardo Onori e il tastierista Christian Noochie Rigano.

Il pezzo parla ironicamente della psicosi da Coronavirus, esordendo con una frase che è tutta un programma: “Vivere non è igienico”. Di questa canzone si è già accorta Radio Deejay, che l'ha trasmessa nel varietà "Ciao Belli". Soddisfazione è stata espressa da Delle Monache, che con questo singolo è passato dal jazz al pop:

“Desideravo questa metamorfosi, è un risultato spontaneo, che mi ha preso diverso tempo, direi anni. Potermi esprimere con le parole allarga enormemente gli orizzonti, arriva ad un pubblico più vasto e variegato, supera il timore, di molti ascoltatori, di non essere un intenditore. Esordire così poi, in ottima compagnia, mi dà molta gioia, amplificata dalla sorpresa di Radio Deejay, non potevo immaginare di meglio”.

Poi aggiunge:

“Devo moltissimo al Jazz, alle masterclass che frequentavo da ragazzino, ai tantissimi concerti, quelli ascoltati e quelli suonati, ad Angelo Valori, che ho avuto come prof in conservatorio. Eh si! Pur avendo già una laurea in Scienze Politiche e un biennio in Jazz, entrambi presi a Bologna più di 10 anni fa, nel 2017 ho voluto rifare lo studente e mi sono iscritto al corso di Popular Music di Pescara, tra l’altro essendo ormai insegnante a mia volta. L’ho presa come un Mba, un percorso di alta formazione, per professionisti”.