VIDEO | Pierluigi Lido racconta la sua esperienza televisiva ai "Soliti ignoti" su Rai 1

Si chiama Pierluigi Lido, ha 35 anni ed esporta arrosticini in tutta Europa.

È lui il giovane imprenditore che la scorsa settimana è apparso in una puntata della seguitissima trasmissione televisiva di Rai 1 "I soliti ignoti", condotta da Amadeus.

«È stata un'esperienza molto stimolante», dice, «che mi ha permesso di mettere in luce le bellezze del nostro Abruzzo e il suo prodotto identificativo».

Pierluigi è stato contattato direttamente dalla Rai sulla fan page della sua azienda e da lì si sono susseguiti il colloquio e poi la registrazione a Roma della puntata. «È stato un piacere conoscere Amadeus, un vero professionista», aggiunge, «la mia partecipazione al format tv è stata una grande occasione di visibilità non solo per me e per la mia azienda ma anche per il prodotto abruzzese più conosciuto al mondo».