Ai 'Soliti ignoti' gli arrosticini da esportazione di Pierluigi da Montesilvano

Ai 'Soliti Ignoti - Il ritorno', ieri sera (24 ottobre), è stato protagonista un giovane di Montesilvano, Pierluigi Lido, che con "Abruzzo Arrosticini" si occupa di esportare arrosticini, spedendoli in tutta Europa.

L'imprenditore 35enne è andato in onda quasi subito durante il noto programma di Rai 1 condotto da Amadeus, e il concorrente che in quel momento era in gara non ha avuto difficoltà a indovinare correttamente l'identità nascosta del ragazzo. Ecco cosa ha spiegato Pierluigi:

"Io sono del 1984 e quelli della mia generazione sono cresciuti a pane e televisione, nel bene e nel male. Non nascondo che è stata una bellissima esperienza che mi ha arricchito della conoscenza di personaggi unici nel loro genere. Nel partecipare ai 'Soliti Ignoti' il mio obiettivo è stato quello di continuare a far conoscere gli arrosticini a una platea più grande e generalista, al di là di me, al di là del mio e-commerce".

Per rivedere la puntata dei "Soliti Ignoti - Il ritorno" con Pierluigi Lido è sufficiente cliccare QUI.