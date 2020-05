Morto Pierluigi Amerio, stimato medico dermatologo che viveva a Spotore

Morto Pierluigi Amerio, stimato medico dermatologo originario del Piemonte ma molto conosciuto e apprezzato in Abruzzo.

Amerio aveva 82 anni ed è scomparso nella sua casa di Spoltore.

Lascia la moglie Judith, i figli Paolo, Enrico, ingegnere in Spagna; Giulia, pediatra tra Milano e Ginevra; Stefano, consulente a Milano; le nuore Elide e Simona, il genero Luiz, i nipoti, Giacomo, Filippo e Francesco, la sorella Bruna.

A Chieti era stato direttore della clinica Dermatologica dell'ospedale di Chieti (ruolo ricoperto ora da suo figlio Paolo), mentre dal 1999 al 2010 è stato primario al Gemelli di Roma. Ha anche svolto la carriera di docente universitario.

Anche il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, ha voluto ricordare Amerio: "Provo un profondo dispiacere per la scomparsa del professor Pier Luigi Amerio. Si era trasferito da Roma a Spoltore oltre 40 anni fa: è una grande perdita non solo per la nostra comunità ma per tutto il mondo della medicina. Ha formato generazioni di medici, insegnava ad unire la professionalità con l'umanità. E' sempre stato un uomo buono e di tanta generosità. Ho avuto il piacere di conoscere lui e la sua famiglia, che mi ha comunicato la sua scomparsa: anche dopo una lunga malattia, questo resta il momento peggiore per vivere un lutto. La sua personalità ha dato lustro a tutto l'Abruzzo, e anche alla nostra Spoltore. Ci lascia un luminare. Insieme a tutta l'Amministrazione esprimo le condoglianze di tutta la comunità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I funerali, che possono accogliere 15 parenti stretti secondo le normative vigenti ai tempi del coronavirus, si terranno oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Teresa d'Avila a Spoltore. La cerimonia sarà trasmessa in streaming sul sito www.aeternapompefunebri.it