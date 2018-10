Pierangeli e Villa Serena al primo posto in Abruzzo negli interventi per le protesi

La casa di cura Pierangeli di Pescara è prima in Italia per il numero di interventi per protesi d'anca e protesi di ginocchio, invece per protesi di spalla al primo posto risulta la casa di cura Villa Serena di Città Sant'Angelo.

A farlo sapere è www.doveecomemicuro.it, portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane, ha realizzato un'indagine sugli ospedali più performanti per volume d'interventi per frattura del collo del femore e per tempestività dell'operazione (fondamentale per il buon esito e per la sopravvivenza del paziente).

Per quanto riguarda l'anca sono in totale 324 gli interventi eseguiti a Pierangeli, 303 Villa Serena e 236 all'ospedale "Spirito Santo". Per il ginocchio sempre prima Pierangeli con 575 interventi, mentre a Villa Serena 407.

Per le protesi di spalla in testa Villa Serena con 64 interventi, Pierangeli 37 e l'ospedale civile 11.

Queste le classifiche regionali stilate:

Interventi chirurgici di protesi di anca, in Abruzzo le strutture pubbliche o private accreditate che effettuano questo tipo di intervento sono 20.

Casa di Cura Pierangeli di Pescara (numero interventi: 324)

Casa di Cura Villa Serena di Città Sant'Angelo (interventi: 303)

Presidio Ospedaliero Spirito Santo di Pescara (interventi: 236)

Ospedale San Salvatore dell'Aquila (interventi: 189)

Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Chieti (interventi: 153)

Interventi chirurgici di protesi di ginocchio, le strutture pubbliche o private accreditate che effettuano questo tipo di intervento sono 19.

Casa di Cura Pierangeli di Pescara (numero interventi: 575)

Casa di Cura Villa Serena di Città Sant'Angelo (interventi: 407)

Casa di Cura Privata Villa Letizia di L'Aquila (interventi: 310)

Casa di Cura Di Lorenzo di Avezzano (interventi: 112)

Presidio Ospedaliero Sulmona dell'Annunziata (interventi: 109)

Interventi chirurgici di protesi di spalla, le strutture pubbliche o private accreditate che effettuano questo tipo di intervento sono 12.