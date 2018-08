Piazza San Francesco: scene da terzo mondo fra degrado e sporcizia

Piazza San Francesco nel degrado e nell'indecenza, con senzatetto e sbandati che dormono in piazza dietro le colonne e che fanno i loro bisogni a qualsiasi ora del giorno senza alcun rispetto per i passanti e residenti. A segnalare la situazione di degrado e scarso decoro è il capogruppo al Comune di Forza Italia Antonelli, che ha raccolto le proteste inoltrate dai residenti.

Erba alta e rifiuti accumulati da giorni, sottolinea Antonelli aggiungendo che l'intervento di pulizia effettuato dagli operai di Attiva a seguito dell'ennesima segnalazione inviata dai cittadini certamente non basta, in quanto è presente anche un problema di ordine pubblico e sicurezza.

Su un angolo ci sono 5 transenne che delimitano una zona di pericolo dove c’è una lastra-piattaforma, non sappiamo se si tratta della vasca interrata dove si trovano i servizi per la gestione della sovrastante fontana, evidentemente rotta, tanto da essere coperta con un pezzo di compensato, circondato, appunto, da transenne per impedire l’accesso del pubblico, una soluzione teoricamente temporanea che però dobbiamo capire da quanto tempo va avanti.

E poi ovunque rifiuti, scatoloni interi, abbandonati tutt’attorno al muretto, coperti dalla fitta vegetazione, ma comunque ben visibili. Ovviamente abbiamo inoltrato la segnalazione alla Attiva che ha ripulito rifiuti ed escrementi, ma è evidente che non basta: in piazza San Francesco c’è una situazione di degrado generalizzato che sottolinea la totale assenza di controlli e vigilanza da parte dell’amministrazione comunale che ha trasformato quella fetta di territorio in ‘terra di nessuno’, ennesima testimonianza

del fallimento delle politiche sociali della giunta Alessandrini