Piazza Nilde Iotti (ex Gmg) a Pescara, il consigliere Giampietro: "Ecco come stanno le cose"

È il consigliere comunale del Pd, Piero Giampietro, a fare chiarezza riguardo alla situazione di piazza Nilde Iotti (ex Gmg) a Pescara.

Lo spazio nella zona del complesso residenziale non è stato mai completato e i lavori per la sua sistemazione devono ancora partire.

«La storia di quel complesso», ricorda Giampietro, «per chi vuole leggere le carte, è semplicissima. La piazza realizzata dalla società Gmg è incompleta dal 1996, quando io frequentavo il terzo anno delle superiori. È diventata proprietà pubblica due anni fa dopo un lunghissimo contenzioso fra la Gmg ed il Comune».

L'espondente del Partito Democratico poi ricorda come negli ultimi 2 anni siano state acquisite le carte e la documentazione relativa alla piazza.

«A fine gennaio», aggiunge Giampietro, «con l’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche (e con il voto contrario di chi oggi prova a fare il paladino), la sistemazione della piazza è entrata fra le opere del 2019. Il 18 febbraio è stata firmata la determina per la progettazione, a giorni verrà consegnato il progetto definitivo. C’è un ritardo sull’avvio del cantiere? Si. E questo perché la Cassa Depositi e Prestiti (chiedere al governo nazionale) non ha dato il suo ok nei tempi previsti. Ma l’iter amministrativo è a pieno regime e non si è mai fermato, come la programmazione della potatura delle piante e la riparazione dei lampioni non funzionanti. Addirittura viene dichiarato che «il Comune non è riuscito a risolvere il problema» con Pescara Energia: una menzogna a cielo aperto, visto dopo anni di attesa - a Natale, non oggi - è finalmente arrivata l’illuminazione nel parcheggio, e da allora, carta canta, si sono susseguiti sopralluoghi e segnalazioni di guasti. Come sanno benissimo molti residenti che costantemente mi chiedono aggiornamenti e ai quali costantemente descrivo la situazione».

