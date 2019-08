Piatti tipici di Ferragosto, la Fipe si dimentica dell'Abruzzo: boom di click e proteste sui social - FOTO

Non è passata inosservata al popolo dei social e del web la foto postata dalla Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi riguardante i piatti tipici del Ferragosto nelle varie regioni d'Italia. L'Abruzzo, infatti, è l'unica regione che viene completamente ignorata a differenza delle altre dove vengono proposti piatti di ogni genere che solitamente si preparano e consumano nei ristoranti, agriturismi o nelle scampagnate del 15 agosto.

Centinaia di commenti e critiche dagli utenti abruzzesi, fra cui anche il consigliere regionale pescarese del Pd Blasioli che ha scritto:

Ma come? Timballo, rostelli, piparul arrosto, pollo, custatell di agnello, porchetta: tutta sta roba mangiamo e facciamo mangiare a Ferragosto e a ogni scampagnata e la Federazione Italiana Pubblici Esercizi lascia il vuoto cosmico nella nostra gastronomia tipica? Ma chi stem a pazzià?! Cara Fipe qua l’Abruzzo è in fermento, dovete recuperare! Da quando la mappa è online si sta smuovendo una class action di cuoche, ammassatori, fuochisti e sdiunatori indignatissimi di essere stati IGNORATI! Anzi, venite a recuperare che vi facciamo assaggiare piatti che state a posto per i prossimi 50 Ferragosto! Ma si può? 😱