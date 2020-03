VIDEO | Masci annuncia una piattaforma per avere notizie in tempo reale sul Coronavirus

Masci annuncia una piattaforma web per avere notizie in tempo reale. Il sindaco di Pescara ha infatti comunicato, con un video postato sui social, che da oggi è consultabile il portale internet “Emergenza Coronavirus – Restiamo informati” per fornire informazioni ai cittadini su tutti gli aspetti della protezione civile e sull’emergenza sanitaria legata al Covid 19.

«Si tratta di un ulteriore passo avanti – così Masci – verso il modello di Smart City che intendiamo realizzare. Questo servizio è orientato decisamente verso la cittadinanza, fornendo una visione trasparente ed efficiente della Pubblica amministrazione, fornendo servizi innovativi e tecnologicamente all’avanguardia non solo in Italia ma anche in Europa».

La registrazione e la fruizione sono totalmente gratuite.