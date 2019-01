Spoltore pronta con il suo piano neve, ecco i consigli su come affrontare il gelo

Oggi (2 gennaio 2019) si è tenuta a Spoltore una riunione operativa per fare il punto della situazione sul contrasto alla neve e al gelo in arrivo. Al vertice, voluto dal sindaco Luciano Di Lorito, hanno preso parte il comandante dei Carabinieri, Enrico Bicocca, e quello della Polizia Municipale, Panfilo D'Orazio, la Protezione Civile, la Croce Rossa e tutti i responsabili dei servizi antighiaccio e spazzamento neve.

Il piano neve ha suddiviso il territorio comunale in 6 zone: già dal tardo pomeriggio di oggi inizierà lo spargimento di sale sulle strade fondovalle, che sono quelle maggiormente soggette alla formazione di ghiaccio. Domani (3 gennaio) il sale verrà invece utilizzato su tutte le strade comunali.

Per emergenze e segnalazioni c'è il numero unico 085.4961845, al quale si può comunicare il bisogno di presidi sanitari vitali o di recarsi nei giorni 3 e 4 gennaio in strutture ospedaliere per terapie indispensabili. Il Municipio raccomanda quanto segue:

Evitare l’uso dei veicoli, al limite con gomme da neve e/o catene

Evitare il parcheggio selvaggio

Non parcheggiare in prossimità di alberature

Verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento

Controllare di avere in casa una scorta di medicine

Proteggere i contatori dell’acqua con un panno in lana

lasciare i rubinetti leggermente aperti per evitare danni da gelo

I guasti possono essere segnalati ai seguenti numeri:

Aca: 800.800.838

Enel: 803.500

Gas: 800.901.313

Pubblica Illuminazione: 800.894.520

Alcuni numeri di pubblica utilità: