Allerta Meteo, scatta il piano neve a Pescara: spargisale in azione

L'allerta meteo diramata ieri, martedì 1 gennaio, dalla Protezione Civile, fa scattare già da oggi il piano neve del Comune di Pescara.

L'avviso di condizioni meteorologiche avverse indica infatti, a partire da oggi pomeriggio, un sensibile calo delle temperature e l'arrivo della neve in Abruzzo anche a bassa quota.

Per questo motivo, l'amministrazione comunale ha deciso di far scattare il piano neve a partire da questa sera, mercoledì 2 gennaio.

Nella zona dei Colli e a San Silvestro saranno in azione i mezzi spargisale per scongiurare, nel caso in cui dovessero scendere i fiocchi di neve, problemi alla circolazione stradale.

Questa mattina c'è stata l'ultima riunione operativa nella sede dell’assessorato alla Protezione Civile presieduta dall’assessore Gianni Tedoro con Attiva, la polizia municipale, mobilitata anche con il gruppo Giona, la struttura tecnica comunale e le associazioni di Protezione Civile che operano in sinergia con il Comune.

Questo quanto spiega l'assessore Teodoro: