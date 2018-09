Pianella: la scuola media diventa ecosostenibile ed antisismica

Una nuova scuola media completamente ristrutturata rispettando i parametri antisismici ed ecosostenibile, con un importante risparmio energetico. Il 10 settembre prossimo, in occasione della riapertura delle scuole, sarà inaugurata la nuova scuola media di Pianella, situata all'interno del giardino della villa dei marchesi De Felici.

Soddisfatto il sindaco Marinelli che ha ripercorso l'iter per riuscire ad ottenere tutti i finanziamenti necessari per eseguire i lavori, partendo dal 2009 con i fondi per l'adeguamento sismico. In corso d'opera però il progetto ha subito delle modifiche e delle varianti di spesa che rischiavano di far diventare l'opera un'incompiuta.

"Abbiamo presentato una prima richiesta di completamento accolta dal CIPE e, successivamente, abbiamo partecipato al bando

sull’efficientamento energetico della regione, prevedendo anche un co-finanziamento comunale, derivante da alienazioni immobiliari, che ci ha consentito di arrivare tra i primi in graduatoria e portare a compimento un’opera straordinaria che, senza questa complessa ingegneria finanziaria, per la quale ringrazio l’ex assessore ai lavori pubblici Antonio Faieta, si sarebbe rivelata impossibile"

La scuola presenta un sistema integrato di efficientamento energetico e riciclo d'aria che garantirà un abbattimento del 90% delle emissioni di Co2 fornendo ai ragazzi le migliori condizioni climatiche in qualsiasi situazione. L'assessore Di Clemente: