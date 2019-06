Pianella, riqualificazione ed erba sintetica per lo stadio comunale

Grazie al fondo pari a 420 mila euro ottenuto con il bando "Sport e Periferie", il Comune di Pianella potrà eseguire i lavori d riqualificazione completa dello stadio comunale. Sarà infatti realizzato il manto in erba sintetica con lo spostamento di una torre faro dello stadio stadio “M. Di Benedetto” in c.da Nardangelo.

La quota parte di cofinanziamento, pari al 30 % dei complessivi 600.000 euro, sarà a carico del Comune stesso. Soddisfatto il sindaco Marinelli, che sottolinea come l'opera era uno dei punti programmatici più importanti del programma amministrativo assieme al completamento del nuovo palazzetto polifunzionale.

Soddisfatto anche il delegato allo sport Chiarieri: