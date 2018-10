Pianella: è morta l'artista Mira Cancelli, sindaco proclama il lutto cittadino

E' morta all'età di 85 anni Mira Cancelli docente, pittrice, poetessa e scrittrice di Pianella. A dare la notizia il sindaco Marinelli che ha proclamato il lutto cittadino. La donna si era radicata con la sua famiglia fra Pianella e Cepagatti dove ha svolto la maggior parte della sua attività artistica.

Ha realizzato quadri, grafiche, ceramiche e murales, dipingendo cicli ispirati alla storia, ed ha inoltre illustrato opere come “La Figlia di Iorio” e la “Fiaccola sotto il moggio” di Gabriele D'Annunzio, "Fontamara" di Ignazio Silone. Sono oltre 50 le sue esposizioni personali partecipando ad oltre 100 mostre.

Ha pubblicato libri monografici, scritto testi letterari, teatrali e poetici. E' stata più volte premiata per le sue opere in Italia ed in tutto il Mondo. Il primo cittadino ha aggiunto: