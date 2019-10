Pianella, dopo anni di attesa al via i lavori per la frana di contrada Fornace

Al via gli attesi lavori per la messa in sicurezza della frana presente in contrada Fornace a Pianella. Lo ha fatto sapere il sindaco Marinelli aggiungendo che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Giu.Ve Ter. S.n.c per un importo di circa 198 mila euro. Firmata la convenzione con la Regione, grazie ai fondi della protezione civile si interverrà in una zona dove la situazione si è andata aggravando nel tempo, causando disagi ai residenti ed automobilisti.

I lavori, aggiunge il sindaco, saranno completati entro aprile 2020: