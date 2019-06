Pianella, si sposta e si potenzia il distretto sanitario locale: le novità

Un progetto di miglioramento del servizio socio sanitario con lo spostamento del distretto dall'attuale sede ed il suo potenziamento con nuovi servizi. Il Comune di Pianella, con il sindaco Marinelli e l'assessore Minetti ha illustrato le novità dopo gli incontri avuti con la Asl di Pescara e l'assessore regionale Verì.

Il distretto, fa sapere il primo cittadino, sarà spostato dall'attuale sede in via Aldo Moro nell'ex sede del giudice di Pace, vicino alla caserma dei carabinieri e capolinea dei mezzi pubblici:

La consapevolezza che la sanità debba perseguire obiettivi di efficienza, razionalizzazione e qualità,

induce gli enti preposti a ragionare in termini di area vasta, cercando di abbattere le difficoltà ed i disagi di

natura amministrativa ed offrendo prestazioni di qualità in tempi ragionevoli per tale ragione trasferiremo la sede del centro erogazione dei servizi sanitari presso l’ex sede del Giudice di Pace, in adiacenza alla Caserma dei Carabinieri ed in prossimità del capolinea dei mezzi pubblici, puntando decisamente ad un potenziamento dei servizi , ma soprattutto realizzando al piano superiore dell’edificio un centro diurno semiresidenziale per anziani non autosufficienti, che andrà a soddisfare una domanda crescente in tal senso da parte del territorio