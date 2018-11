Pianella, commemorazione del 4 novembre con le scuole protagoniste

Anche quest'anno il Comune di Pianella ha voluto celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che coincideva anche con l'importante appuntamento del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale. L'amministrazione comunale ha deciso di spostare ad oggi, 5 novembre, le celebrazioni per consentire la partecipazione alle scuole cittadine.

Presenti anche i carabinieri e la Polizia Municipae. La cerimonia ha visto come protagonisti i ragazzi dell'orchestra scolastica

Geen Harmony che hanno allietato i presenti con l’inno di Mameli e la leggenda del Piave e della tromba del Maestro Donato Di Domenico. Dopo la deposizione delle corone sul monumento ai caduti, a Castellana i bambini della scuola dell'infanzia hanno intonato l'inno di Mameli, mentre a Cerratina gli alunni hanno letto alcune riflessioni sulla guerra.

La giornata si è conclusa a Piazza Garibaldi in centro davanti al moumento dei caduti restaurato nel 2017 con la deposizione di una corona, la benedizione e le riflessioni degli alunni sulla pace. Il sindaco Marinelli:

“E’ trascorso un secolo dal fatidico 4 novembre 1918, data che ricorda la firma dell’armistizio ed una vittoria costata un sacrificio enorme, anche a Pianella. La nostra comunità volle, ad imperituro ricordo, rendere indelebili quegli eventi dedicandogli intitolazioni in molte parti del nostro centro storico, aspetto che gli studenti possono quotidianamente approfondire soffermandosi ad osservare quelle vie e quelle piazze. E’ compito della politica, che in democrazia si traduce necessariamente in responsabilità totale e

condivisa di partecipazione alle scelte, conclude il primo cittadino, lavorare affinché queste pagine restino solo dei ricordi di storia e nessuna delle generazioni a venire debba mai più viverne i devastanti effetti”