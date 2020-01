Sta meglio la gattina affetta da panleucopenia felina, ma la petizione continua [FOTO]

Sta meglio la gattina affetta da panleucopenia felina di cui avevamo parlato nei giorni scorsi. Tuttavia la petizione online in suo favore continua perché c'è ancora bisogno di donazioni per pagare la clinica Saline di Città Sant'Angelo, dove la micia è stata curata, e per comprare i farmaci che servono a farla guarire.

La gattina verrà presto dimessa perché i suoi valori e i suoi parametri si sono stabilizzati, e sarà curata a casa. Va sottolineato che da questa malattia sopravvive un gatto su due: "Noi ce la stiamo mettendo tutta", fa sapere Sonia Marini, promotrice della petizione.

Per donare è sufficiente cliccare QUI.