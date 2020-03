Una petizione per far dichiarare l'artigianato italiano patrimonio dell'Unesco. A promuoverla sono le Ceramiche d'arte Liberati, che spiegano:

"In questo periodo drammatico per l'Italia e per tutto il comparto dell'artigianato italiano e non solo, abbiamo deciso, come laboratorio di ceramisti, di farci portavoce e avviare una petizione per provare a far dichiarare l'artigianato italiano patrimonio dell'Unesco. Ora più che mai l'unione fa la forza".