Pescosansonesco: il Beato Nunzio Sulpizio diventerà santo il 14 ottobre

Il 14 ottobre prossimo il Beato Nunzio Sulpizio sarà canonizzato. Lo ha deciso il Concistoro ordinario pubblico, celebrato questa mattina per stabilire la data della proclamazione. Assieme al santo originario di Pescosansonesco, saranno canonizzati anche papa Paolo VI e monsignor Oscar Romero e don Vincenzo Romano.

L'arcivescovo di Pescara - Penne Valentinetti ha commento:

"È meraviglioso vedere canonizzati insieme il Papa del Concilio il vescovo delle periferie, il sacerdote che tanto fa pensare alla Gaudete et Exsultatee il Santo dei giovani che racchiude in sé non solo l’idea della vitalità adolescenziale, ma anche degli ultimi, perché maltrattato, sfruttato e rifiutato; dei soli, perché le contingenze della vita lo hanno portato a perdere tutti gli affetti; del lavoro, perché ha dovuto rimboccarsi le maniche e darsi da fare per sopravvivere; della provvidenza, perché sempre e comunque Dio si è fatto presente nella sua vita attraverso relazioni ed incontri; della gratitudine, perché, anche nella difficoltà, ha saputo condividere la gioia di appartenere al Signore e alla mamma celeste"