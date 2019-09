Pesce fresco: finisce il fermo pesca nell'Adriatico

Coldiretti ha ricordato che martedì 17 settembre tornerà il pesce fresco dell'Adriatico nelle pescherie e nelle tavole degli abruzzesi, grazie al termine del fermo pesca iniziato dopo ferragosto lungo l'Adriatico. Dalla mezzanotte di domenica, i pescherecci torneranno in attività fra San Benedetto e Termoli, oltre alle piccole barche che hanno comunque potuto operare durante il fermo biologico.

Coldiretti sottolinea come sia fondamentale per i consumatori la trasparenza sulle informazioni del pesce, soprattutto sulla provenienza per evitare inganni o addirittura frodi alimentari. L 'etichetta infatti deve prevedere l'area di pesca:

Gsa 9 (Mar Ligure e Tirreno), 10 (Tirreno centro meridionale), 11 (mari di Sardegna), 16 (coste meridionali della Sicilia), 17 (Adriatico settentrionale), 18 (Adriatico meridionale), 19 (Jonio occidentale), oltre che dalle attigue 7 (Golfo del Leon), 8 (Corsica) e 15 (Malta). Nonostante la riduzione del periodo fisso di blocco delle attività, l’apertura alla tutela differenziata di alcune specie e la possibilità per le imprese di scegliere i restanti giorni di stop, come richiesto da Coldiretti Impresapesca, il giudizio sull’assetto del fermo pesca 2019 non può essere positivo poiché la misura continua a non rispondere alle esigenze della sostenibilità delle principali specie target della pesca nazionale

L'associazione infine auspica che dal 2020 possano arriverà novità positive riguardanti il sistema di fermo pesca.